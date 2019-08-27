Россия получила разрешение на поставку говядины в Бразилию

Говядина российского производства и продукты из нее теперь могут поставляться в Бразилию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора. Ветеринарный сертификат на экспорт подписали в ходе двусторонней встречи представители Россельхознадзора и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства Бразилии.

«Положительно завершилась многолетняя, начатая еще в 2015 году работа по получению доступа для российской говядины в Бразилию. Поставки могут быть начаты незамедлительно»,— сообщили в ведомстве. Там уточнили, что сегодня право на поставку мяса есть у одного российского предприятия — ООО «Брянская мясная компания» (входит в «Мираторг»). Ранее компанию проинспектировали бразильские инспекторы.

В апреле 2019 года стало известно, что количество произведенного мяса (говядины, свинины, баранины, козлятины, конины) в России в первом квартале 2019 года составило 652 тыс. тонн, что больше на 10,8% по сравнению с 2018 годом. Производство охлажденных полуфабрикатов из этих видов мяса увеличилось на 11,8%, до 828 тыс. тонн, мясных консервов — на 14,7%, до 138 млн условных банок.