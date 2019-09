Оплатите на ресепшен

Отельная сеть Oetker Collection любит прекрасное во всех его проявлениях. Произведения искусства использованы в оформлении отелей сети, а кроме того группа устраивает разнообразные арт-проекты. До конца октября в Hotel Du Cap-Eden-Roc выставлено пять монументальных скульптурных работ британца Тони Крэгга. Он же сэр Энтони Крэгг, обладатель премии Тернера (1988 год) и Императорской премии Японской художественной ассоциации (2007 год).

На работы Крэгга можно не только посмотреть, но и купить их, по цене от €620 тыс. до €1,045 млн. Совершенно не пугающе для «Залива миллиардеров», где находится отель. Проект осуществлен совместно с лондонской галереей современного искусства Blain|Southern.

Буржуазные серьги

Фото: Courtesy of Simone Rocha

Симон Роша решила сделать произведения искусства частью коллекции осень–зима 2019. Выбор художника достаточно нестандартен — Луиз Буржуа. (Об использовании наследия Буржуа Роша договорилась через нью-йоркский Easton Foundation.) В коллекции обыграны принты с сюжетами Луиз Буржуа, но главное — создано две лимитированных коллекции по 250 экземпляров серег из желтого золота — с женщиной-спиралью (работа Spiral Woman 2003 года) и мужской фигурой (работа без названия 1995 года).

Районные новости

«Более двух лет Австрийский культурный форум и его партнеры налаживали контакты с художественными инициативами и проектами, так или иначе связанными с городскими районами и окраинами Москвы. Городские районы — это места, где формируется культура сегодняшнего и завтрашнего дня. Цель — представить в коллективной форме некоторые из наиболее важных арт-проектов российских художников и кураторов, посвященных теме московских районов и окраин, а также результаты австрийско-российских усилий по освещению самых интересных венских культурных проектов в Москве, попытаться реализовать их здесь в сотрудничестве с российскими партнерами» — так директор Австрийского культурного форума в Москве Симон Мраз рассказывает о новом проекте «На районе/за пределами центра». Проект это долгосрочный (реализуется с 2018 по 2020 год), участие в нем примут более 60 художников. И если географически программу решили децентрализовать, то временной центр у нее очевидно есть: большая часть проектов 2019 года откроется в два уикенда октября. Так, вошли в «На районе/за пределами центра» первая персональная выставка Пасмура Рачуйко в «Гоголь-центре», созданный по заказу Венского музея фотопроект Клауса Пихлера «Где живут вещи», исследующий феномен складов индивидуального хранения на площадке Музея индустриальной культуры, и «Однушка» в Ново-Молоково, посвященная российским однокомнатным квартирам.

Крышуют художника

Художник Mr. Doodle Фото: предоставлено FENDI

25-летний лондонский художник Сэм Кокс по прозвищу Mr. Doodle — эдакий Кит Харинг современности. «Он заполняет узорами стены, комнаты, мебель, транспортные средства, здания — все, до чего доходят руки», как написано на персональном сайте художника. Теперь «руки дошли» до крыши «Квадратного Колизея», Дворца итальянской цивилизации, он же — штаб-квартира Fendi в Риме. Разумеется, пригласила художника разрисовать крышу сама марка. До него с тем же предложением уже обращались к Покрасу Лампасу и арт-коллективу The Ring of The Future. Был тут и перформанс GraFFiti. Mr. Doodle «изрисовал» крышу двойной F, словами Fendi Roma и многочисленными забавными персонажами.

Функции и тени

C 17 октября по 17 ноября в Московском музее современного искусства (МОМА) на Гоголевском бульваре пройдут персональные выставки Анастасии Потемкиной и Дарьи Иринчеевой. Первая — «Когда цветы не отбрасывают тени» — посвящена актуальной и даже модной сейчас экологической проблематике, вторая — «Непрерывная функция» — на тему не менее актуальную: рабочее время и время досуга в жизни современного человека. Обе выставки устраивает консалтинговая компания по продвижению молодых российских художников Smart Art, основанная Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой.

Экспозиции в MOMA — второй выставочный проект Smart Art в 2019 году. Первый — выставка Алексея Булдакова в московском представительстве Christie’s.

Вам направо

Saint Laurent Rive Droite («Правый берег») — новое «кураторское, креативное и торговое», как говорят сами создатели, пространство марки. Заняло оно помещение, принадлежавшее главному концепт-стору Парижа Colette. Второй Saint Laurent Rive Droite открылся на Родео-драйв в Лос-Анджелесе. Купить на «Правом берегу» можно не только одежду и аксессуары бренда, но и разнообразные отобранные «концептуальные» элементы — современное искусство, мебель, виниловые пластинки, а также зажигалки, коврики для йоги и скейтборды. Здесь продаются пепельницы Baccarat и кресла Алвара Аалто, а работы Хельмута Ньютона и Дайдо Мориямы объединили в выставку, куратором которой стал Энтони Вакарелло.