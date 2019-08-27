Генпрокуратура намерена возбудить уголовное дело против сотрудников СИЗО «Кресты-2»

Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 «Кресты-2» в Петербурге в связи с избиением заключенными сокамерника. Им может быть инкриминирована халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом в видеоканале «Эфир» на официальном сайте прокуратуры сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, одним из самых серьезных нарушений со стороны сотрудников ФСИН стал перевод арестованного, впервые оказавшегося в СИЗО, в камеру, где содержатся ранее уже судимые граждане. Как отметил господин Куренной, этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками следственного изолятора якобы в воспитательных целях.

Кроме этого, в адрес УФСИН внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Напомним, ранее в СИЗО «Кресты-2» были выявлены многочисленные нарушения. Это послужило поводом для увольнения троих сотрудников исправительного учреждения, еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.