В Петербурге завершился ремонт еще четырех улиц

Во вторник, 27 августа, в нескольких районах Петербурга одновременно завершился ремонт еще четырех улиц. В частности, АО «ПО "Возрождение"» завершило дорожные работы в Прядильном переулке в Адмиралтейском районе и на 16-17 линии Василеостровского острова, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На первом объекте протяженностью 0,17 км отремонтированы проезжая часть на площади 1,3 тыс. кв. м и тротуары на площади 1,45 тыс. кв. м. Стоимость работ там составила 5,33 млн рублей. Ремонт в Василеостровском районе, в свою очередь, обошелся 83,99 млн руб. Участок протяженностью 2,55 км включает в себя 25,5 тыс. кв. м дороги и 10,91 тыс. кв. м тротуара.

Кроме этого, подрядчик АО «ВАД» за 12,58 млн руб. выполнил ремонт Болотной улицы в Выборгском районе Петербурга. Работы проведены на участке длиной 0,8 км (3,51 тыс. кв. м проезжей части и 1,6 тыс. кв. м тротуара). Также завершен ремонт на улице Маяковского в Центральном районе города. На участке протяженностью 1,3 км компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» починила покрытие проезжей части (14,7 тыс. кв. м) и тротуаров (7,1 тыс. кв. м) за 71,19 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ремонт Двинской улицы в Кировском районе Петербурга городские власти выделили почти 88 млн руб.