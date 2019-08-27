На ремонт Двинской улицы в Петербурге выделили 88 млн рублей

В Кировском районе Петербурга начался ремонт Двинской улицы. Дорожные работы на участке протяженностью 2,6 км проведет АО «ПО «Возрождение». Стоимость работ составит 87,9 млн рублей. Подрядчику необходимо будет отремонтировать 35,6 тыс. кв. м проезжей части и 11,7 тыс. кв. м тротуара, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с проведением дорожных работ на срок с 27 августа по 26 сентября по Двинской улице будет ограничено движение транспорта на участке от Шотландской улицы до тоннеля, включая перекрестки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Приморском районе Петербурга также отремонтируют улицу Уточкина за 41 млн руб.