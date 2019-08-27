Jaeger-LeCoultre выпустили часы с северным сиянием

Космические явления всегда вдохновляли часовых мастеров на новые технические достижения. Феномен северного сияния (от лат. Aurora Borealis) — природного явления, которое можно наблюдать лишь в самые темные ночи возле Полярного круга,— испокон веков восхищал человека. По случаю 76-го Венецианского международного фестиваля Jaeger-LeCoultre в очередной раз обращаются к небесной теме и представляют две новые модели женских часов Rendez-Vous Celestial, в дизайне которых воспроизведена красота северного сияния.

Впервые мануфактура Jaeger-LeCoultre представила модель Rendez-Vous Celestial, часы со сложными функциями специально для женщин, в 2012 году. Циферблат двух новых моделей разделен на две неравные части. Сверху расположены цифры формы «Соцветие», ставшие характерной особенностью коллекции Rendez-Vous. На нижнюю часть циферблата вручную нанесена карта звездного неба, а также знаки зодиака и названия месяцев. Эта карта отображает ночное небо над мануфактурой Jaeger-LeCoultre в долине Жу и изменения положения созвездий в реальном времени. Благодаря механизму с автоматическим подзаводом Jaeger-LeCoultre 809/1 диск звездного неба вращается против часовой стрелки со скоростью движения Земли. Полный оборот диск совершает за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Этот мануфактурный механизм Jaeger-LeCoultre, разработанный специально для линии Rendez-Vous Celestial, имеет функцию календаря с вращающимся диском ночного неба.

Обе части циферблата выполнены из перламутра, на который вручную нанесены узоры, передающие переливы северного сияния. Одна из двух новинок выполнена в зелено-бирюзовой цветовой гамме, вторая — в фиолетово-синей. Игра цветовых бликов продолжается на безеле, украшенном 64 сапфирами разных оттенков. Ушки и заводные головки часов инкрустированы бриллиантами.

Отполированная вручную золотая звезда, характерная для коллекции Rendez-Vous, расположена у края циферблата. Для установки времени предстоящей встречи необходимо повернуть вторую заводную головку, установив звезду в нужное положение. Выпуск каждой из новинок Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Celestial лимитирован 18 экземплярами.