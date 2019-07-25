ГК «Галактика» запустила систему проверки подлинности продукции

ГК «Галактика» запустила информационную систему для проверки подлинности продукции под названием «Проверь». В рамках проекта компания начала выпуск продукции под одноименным брендом, оснащенной цифровым кодом. С помощью него можно проверить подлинность товара, а также получить информацию о его производителе, поставщике, наличие ветеринарных документов. По словам директора «Галактики» Игоря Дю, проект не потребовал закупки дополнительного оборудования и не повлияет на себестоимость производства и цену продукции на полках магазинов.

На первом этапе продукция предприятия будет продаваться в магазинах X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), который выступил партнером проекта. В дальнейшем компания планирует подключить к системе другие торговые сети, а также российских молочных и пищевых производителей. Проект направлен на обеспечение стопроцентной прослеживаемости продукции и вытеснение с рынка фальсификата, отмечают в «Галактике», указывая, что в его основе лежит технология блокчейн.

Как пояснил господин Дю, проект «Проверь» будет интегрирован с системой Россельхознадзора «Меркурий». «Меркурий» нужен для того, чтобы чиновник, придя в магазин, проверил, есть ли сертификат на продукцию, а в нашем проекте сам покупатель имеет возможность проверить товар»,— рассказал он.

Константин Куркин