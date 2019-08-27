ЦИК: Для голосования на выборах губернатора Петербурга в Псковской области подано более 1 тыс. заявлений

Более 1 тыс. заявлений подано для голосования за губернатора Петербурга на экстерриториальных участках в Псковской области. На территории Ленобласти, в свою очередь, своим избирательным правом хотят воспользоваться более 9 тыс. петербуржцев. Об этом со ссылкой на данные Центризбиркома сообщает «Интерфакс».

При этом в ЦИК отметили, что в Петербурге услугой «Мобильный избиратель» выразили желание воспользоваться 12 тыс. 615 человек. Общая же сумма заявлений для голосования на выборах губернатора не по месту регистрации составляет более 23 тыс.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 30 цифровых участков для голосования на выборах глав и депутатов субъектов Федерации открылись в Москве. В частности, петербуржцы также имеют возможность отдать голос за своего кандидата, находясь в столице.