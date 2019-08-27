Петербуржцы смогут выбрать губернатора, находясь при этом в Москве

В Москве открылись 30 цифровых участков для голосования на выборах глав и депутатов субъектов Федерации. В частности, петербуржцы также имеют возможность отдать голос за своего кандидата, находясь в столице.

Для этого следует заполнить соответствующее заявление на портале госуслуг и выбрать один из московских участков. Позднее на электронную почту или в личный кабинет пользователя должны прийти подтверждение и часть заявления, которую необходимо распечатать и принести к месту голосования. Кроме того, забрать их в распечатанном виде можно в УИК по месту регистрации.

Открепительное удостоверение, по данным справочной службы портала, также придет на почту.

Олег Дилимбетов