Российский самолет МС-21 впервые поднялся в воздух перед зрителями

Новейший российский узкофюзеляжный самолет МС-21 принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019. Ранее лайнер совершал только испытательные или перегоночные полеты, а перед широкой публикой появился впервые.

Как передает ТАСС, самолет провел в воздухе около пяти минут. Всего на МАКС-2019 привезли три МС-21: помимо участвующего в летной программе выставки в Жуковском представлены еще два, причем один из них — с пассажирским салоном.

Самолет МС-21 разрабатывается авиастроительной корпорацией «Иркут» при участии предприятий «Ростеха». Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб. К настоящему моменту подано почти 200 заявок на покупку авиалайнера.

Что нового представит мировой авиапром на российском авиасалоне — в публикации “Ъ” «По МАКСимальной шкале».