Snapchat вошел в пятерку крупнейших соцсетей в России

Мессенджер Snapchat в июне стал пятой крупнейшей социальной сетью в России. С декабря 2018 года его ежемесячная аудитория выросла с 1,7 млн пользователей до 3,2 млн, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Исследование проводилось среди пользователей в возрасте от 12 до 64 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Первые места по ежемесячной аудитории по-прежнему занимают «ВКонтакте» (37,9 млн человек), Instagram (30,6 млн) «Одноклассники» (23,1 млн) и Facebook (21,6 млн). Успех Snapchat в том числе стал возможен благодаря снижению популярности «Моего мира» от Mail.ru Group, на место которого Snapchat и пришел в пятерку крупнейших соцсетей в России. «Мой мир» теряет пользователей с 2014 года: если тогда ежемесячная аудитория сервиса составляла 24 млн человек, то в 2019 году она упала до 3,2 млн.

Евгений Федуненко