Московская биржа зарегистрировала 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов

Физические лица открыли 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Московской бирже. «Доля брокерских счетов среди ИИС составляет 87%, счетов доверительного управления — 13%»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе финансовой площадки.

К концу 2018 года на Мосбирже было открыто 597 тыс. ИИС, их число за год удвоилось (на конец 2017-го было 301 тыс.).

«Частные инвесторы становятся важным источником финансирования российской экономики: с начала года они вложили 370 млрд руб. в облигации, что составляет 12% от всего объема размещений облигаций на Московской бирже»,— заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

Приток денежных средств на брокерские ИИС достиг 12,9 млрд руб. с начала 2019 года. Средний размер брокерского ИИС составил 410 тыс. руб. к концу второго квартала.

Ранее Центробанк заявил о готовности поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института ИИС. В частности, они могут стать бессрочными, а максимальная сумма инвестиций за три года может быть увеличена до 2,5 млн руб. Владельцы таких счетов могут получить возможность выводить до половины средств со счета, не закрывая его.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «ЦБ посчитался с инвесторами».