Полиция отказала Ольге Гусевой в возбуждении дела по факту нападения на нее

Замглавы штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева сообщила в своем аккаунте в Twitter, что с ней связался сотрудник полиции, который сообщил, что в возбуждении уголовного дела по ее заявлению отказано.

Он мотивировал это тем, что полиции не удалось вычислить преступника. При этом дело возбуждается именно для того, чтобы его найти, а не когда его уже нашли, отмечает заявительница. Она считает, что полиции не нужен «очередной висяк». Госпожа Гусева намерена жаловаться в вышестоящие инстанции на бездействие правоохранительных органов.

Напомним, 22 августа в ночное время на активистку напал неизвестный. Он облил ее помоями и пытался ударить. Как пояснила “Ъ-СПб” потерпевшая, нападавший не рассчитал расстояние и не дотянулся до нее. Она связывает происшествие со своей профессиональной деятельностью.

Олег Дилимбетов