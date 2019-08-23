Замглавы штаба Навального в Петербурге сообщила о нападении на нее неизвестного

На заместителя главы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусева напали возле ее парадной в ночь на 23 августа. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Госпожа Гусева рассказала, что неизвестный человек плеснул в нее непонятную жидкость, а потом пытался атаковать. Причинить увечья потерпевшей ему не удалось, после чего он сбежал.

Подробности инцидента пока не уточняются. По данным “Ъ-СПб”, Ольга Гусева написала заявление в полицию.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что замглавы петербургского штаба Навального подверглась аресту на шесть суток за участие в акции солидарности с московской оппозицией 10 августа.