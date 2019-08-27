В Петербурге назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов

За семь месяцев текущего года в Петербурге было продано 28,3 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Как и в Москве, первые десять строчек данного списка занимают кроссоверы, сообщает специализированное аналитическое агентство «Автостат».

Лидером по продажам стал Hyundai Creta — в январе-июле таких автомобилей было продано 2306 штук. Второе место в рейтинге занимает Mitsubishi Outlander (1905 проданных единиц). На третьем расположился Volkswagen Tiguan (1825 штук).

Кроме этого, в топ-10 в этом сегменте также присутствуют Renault Duster (1398 шт.), KIA Sportage (1261), Renault Kaptur (1235), Skoda Kodiaq (1103), Hyundai Tucson (945), Toyota RAV4 (874) и Nissan Qashqai (831 проданных единиц).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июле 2019 года в Петербурге на 4% сократились продажи новых автомобилей — за прошедший месяц в городе их было реализовано 12027 штук.