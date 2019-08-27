Улицу Уточкина отремонтируют за 41 млн рублей

В Приморском районе Петербурга начались дорожные работы на улице Уточкина. Участок протяженностью 0,6 км отремонтирует АО «ВАД». Работы пройдут на 16,2 тыс. кв. м проезжей части и 7,1 тыс. кв. м тротуара. Их стоимость составит 41,07 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с проведением ремонтных работ на улице Уточкина ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 27 августа по 7 сентября, а также с 9 по 16 сентября на участке от Комендантской площади до улицы Королева, включая перекресток с улицей Королева.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году в Петербурге могут отремонтировать еще 13 дорожных объектов за 2,4 млрд руб.