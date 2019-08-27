Городской суд отменил административный штраф Федору Горожанко

Кандидат в муниципальные депутаты в советы МО «Коломна» и «Екатерингофский» Федор Горожанко выиграл суд об отмене привлечения его к ответственности за мелкое хулиганство. Отменить штраф постановил Городской суд Санкт-Петербурга.

Напомним, что господина Горожанко задержали в ИКМО «Екатерингофский» 18 июля. Туда его пригласили якобы на заседание комиссии, в которую он входит как член с правом совещательного голоса. По его приходе оказалось, что заседание завершилось. Кандидат потребовал протокол, составленный по его итогам. Тогда к нему подошли крепкие мужчины и силой вытолкали из помещения комиссии.

В скором времени приехала полиция, сотрудники которой задержали кандидата в муниципалы по подозрению в совершении им мелкого хулиганства — на основании заявления, написанного членами ИКМО. По их словам, он вел себя неадекватно и повредил одну из дверей.

Олег Дилимбетов