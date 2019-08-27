ООО «Башкирэнерго» строит сетевую инфраструктуру в Шаранском районе Башкирии

Инженер группы учета электроэнергии Ильнур Зайдуллин и мастер ГУЭЭ Анатолий Николаев (стоит) ведут работу по опросу счетчика АСКУЭ в ТП 10/0,4 кВ, обслуживающей новый микрорайон д. Наратасты Шаранского района

В последние пять лет во многих районах Башкирии администрации муниципалитетов приняли развернутые программы по выделению земельных участков для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей и других категорий льготников. Не является исключением и Шаранский район на западной границе республики. ООО «Башкирэнерго» для новоселов ведет строительство сетевой инфраструктуры, в частности, в Шаранском районе в деревнях Наратасты и Чалмалы. Первая деревня является спутником райцентра Шарана, от которого расположена на расстоянии 3 км, вторая располагается чуть дальше – в 6-7 км от райцентра.

В новом микрорайоне «Заводской» д. Наратасты администрация района выделила 125 земельных участков. Для их электрификации ООО «Башкирэнерго» в 2017-2019 годах построило 0,7 км ВЛ 10 кВ, 1,5 км ВЛ 0,4 кВ, поставило под нагрузку две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ по 250 кВА. 302 земельных участка выделено в д. Чалмалы в микрорайоне «Южный». Энергетики построили здесь 0,6 км ВЛ 10 кВ, 1 км ВЛ 0,4 кВ, ввели в эксплуатацию два ТП 10/0,4 кВ также по 250 кВА. На эти два новых микрорайона приходится более половины всего объема техприсоединений в Шаранском районе. Помимо этого, сетевики ведут строительство электросетевой инфраструктуры в части мкр. «Северный» с. Шаран и в д. Новоюмашево.

В районе активно развивается малый бизнес в сфере прудового разведения рыбы, коммерческой рыбалки, растениеводства и плодоводства. Так, за последние три года ООО «Башкирэнерго» электрифицировало рыбоводческие хозяйства в д. Акбарисово (разведение форели в запрудах) и в д. Кичкеняш (разведение карпа). В д. Темяково местный предприниматель запустил мальков в пруды, создал условия для коммерческой рыбалки – его хозяйство также было присоединено к сетям. Из д. Старочикеево поступила заявка на техприсоединение частного предприятия по выращиванию плодовых культур и клубники, а из д. Новый Тамьян – на электрификацию свекловодческого хозяйства. Обе заявки были удовлетворены в кратчайшие сроки. Также энергетики подключили к сетям две новые мечети в населенных пунктах Мичурино и Зириклы.