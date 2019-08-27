Разведывательный корабль Украины зашел в зону российских военных учений

Украинский разведывательный корабль «Переяслав» зашел на территорию российских военных учений на Черном море, сообщил замначальника штаба командования украинских военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире UATV. Он отметил, что в этой зоне было интенсивное судоходство.

Господин Рыженко добавил, что разведывательный корабль шел из Грузии после участия в совместных со странами НАТО учениях Agile Spirit-2019, проходивших с 27 июля по 9 августа. «Мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты у нас, и основной — не допустить эскалации»,— сказал замначальника штаба. Он добавил, что российские суда сопровождали корабль «сначала тральщиком, потом ракетным корветом».

В июле военно-морские силы Украины сообщили о заходе российского сторожевого корабля «Сметливый» в закрытую акваторию, где проводились военные учения НАТО Sea Breeze 2019 в Черном море. Черноморский флот ВМФ это отрицал.