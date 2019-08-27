Банк «Санкт-Петербург» увеличил выручку основного бизнеса на 14%

По итогам первого полугодия 2019 года выручка основного бизнеса ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» выросла на 14% и составила 14,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход достиг 3,3 млрд руб. — на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО за шесть месяцев текущего года.

Розничный кредитный портфель банка «Санкт-Петербург» с начала 2019 года вырос на 11,4%, составив 94 млрд руб. Летом этом года крупнейшие рейтинговые агентства повысили рейтинги банка: Fitch — до ‘BB’ с ‘BB-‘, Moody's — до Ba3 с B1, АКРА — до A (RU) с A- (RU).

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», на 1 июля 2019 года банк «Санкт-Петербург» занимает 15-е место среди российских кредитных организаций по объему активов и 15-е место по объему депозитов населения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» выкупит обратно 12 млн своих акций.