Банк «Санкт-Петербург» выкупит обратно 12 млн своих акций

На очередном заседании наблюдательного совета ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» было принято решение об обратном выкупе акций. Всего будет приобретено 12 млн размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка по цене одной акции 53,5 руб. Срок для подачи заявлений о продаже ценных бумаг — с 6 сентября по 7 октября 2019 года, сообщили в кредитной организации.

Как пояснили в ПАО «Банк "Санкт-Петербург"», данное решение стало еще одним шагом в рамках плана мероприятий по повышению цены акций наряду с утвержденной в 2018 году обновленной дивидендной политикой и проведенным в том же году обратным выкупом акций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» объявил об обратном выкупе акций за 660 млн руб. В кредитной организации это объяснили несогласием с недооцененностью своих ценных бумаг.