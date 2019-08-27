В Краснодаре возбуждено дело по факту крушения вертолета и гибели пилота

Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту крушения Ми-2, которое случилось 24 августа в ст. Челбасской Каневского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вертолет под управлением пилота 1956 года рождения поднялся в воздух с сельскохозяйственного поля ОАО «Племзавод «Воля», чтобы провести осмотр полей для последующего проведения авиационнохимических работ. Воздушный аппарат потерпел крушение, пилот погиб на месте.

В данный момент следствие устанавливает ответственных за происшествие лиц.

Андрей Ульченко