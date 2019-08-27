Игра «Крылья Советов» — «Спартак» стала второй по посещаемости в седьмом туре РПЛ

Игра «Крылья Советов» — «Спартак», которая состоялась 25 августа на «Самара Арене», стала второй по посещаемости в седьмом туре РПЛ. Об этом свидетельствуют данные официального сайта лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу столичной команды. За данной встречей наблюдали 32 286 зрителей, что стало лучшим показателем для «Самара Арены» в текущем сезоне. Самым посещаемым матчем седьмого тура РПЛ стал поединок «Ростов» — «Рубин», собравший 35 031 человек.

В прошлом сезоне средняя посещаемость домашних матчей «Крыльев Советов» составила 19,2 тыс. человек.

Андрей Сазонов