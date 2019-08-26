«Спартак» на «Самара Арене» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» принимали столичный «Спартак». Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:2 в пользу московской команды.

В составе хозяев поля отличился Александр Соболев, забивший шестой мяч в текущем сезоне и возглавляющий бомбардирскую гонку РПЛ. Авторами голов «Спартака» стали Джордан Ларссон и Гус Тиль.

Матч со «Спартаком» стал самым посещаемым на «Самара Арене» в текущем сезоне. Игру посетили 32 286 зрителей.

«Спартак» набрал 14 очков и находится в группе лидеров РПЛ. «Крылья Советов» с 6-ю очками располагаются на 13-й позиции.

В 8-м туре «Крылья Советов» 30 августа на своем поле сыграют с «Динамо». Два дня спустя «Спартак» дома примет «Зенит».

Андрей Сазонов