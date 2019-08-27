МИД РФ: сенатор Джонсон не получил визу из-за того, что находится в «стоп-листе»

Министерство иностранных дел России назвало «манипуляцией информацией» заявление сенатора-республиканца от штата Висконсин Рона Джонсона об отказе ему в выдаче российской визы. В ведомстве отметили, что сенатор «за визой не обращался», но «представил все, как будто ему отказано после обращения».

«Он в "стоп-листе" в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно»,— уточнили «РИА Новости» в российском МИДе.

Ранее сенатор заявил, что российские власти отказали ему в визе. Господин Джонсон рассказал, что во время визита в Россию он планировал беседы с госчиновниками и американскими бизнесменами. Представитель Рона Джонсона рассказал, что поездка делегации от Конгресса была запланирована на следующую неделю.