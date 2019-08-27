Проезд в петербургском метро может подорожать на 11% в 2020 году

Власти Петербурга в 2020 году впервые за два года могут поднять стоимость проезда на общественном транспорте. О том, что в Смольном обсуждают этот вопрос, сообщил в ходе «нулевых чтений» проекта бюджета на 2020–2022 годы в Законодательном собрании Петербурга вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, повышение тарифов будет постепенным, однако окончательные показатели должен предоставить блок вице-губернатора Эдуарда Батанова, который курирует транспортную отрасль. В его аппарате от комментариев отказались.

С 2018 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге были заморожены, при этом эксперты считали, что после губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, тариф могут поднять сразу на 20–25%, чтобы компенсировать отставание от роста затрат. Как следует из текущих планов городской администрации, стоимость проезда в метрополитене поднимется с нынешних 45 до 48–50 рублей, а на наземном транспорте — с 40 до 42 рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Тарифы проснулись после двухлетней спячки».