ФАС рассчитывает вывести аэропорты из реестра монополий

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил о намерении исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в 2019 году. «Мы подготовили закон… Мы надеемся, что в этом году постараемся его принять»,— рассказал глава ведомства в интервью «РИА Новости».

Против законопроекта, по словам господина Артемьева, выступает Государственно-правовое управление президента, давшее на него отрицательное заключение.

За постепенное снятие с портов России статуса субъектов естественных монополий ранее выступал Российский союз промышленников и предпринимателей, проводивший анализ рынка стивидоров. По оценке РСПП, рынок стивидорных услуг функционирует в условиях развитой конкуренции при низком уровне монополизации.

Подробнее о реформе регулирования госмонополий читайте в интервью “Ъ” заместителя главы ФАС Сергея Пузыревского.