Кандидаты в мэры Новосибирска нарастили избирательные фонды за две недели до выборов

Избирком Новосибирска опубликовал в понедельник данные о размере избирательных фондов кандидатов на выборы главы города перед досрочным голосованием, которое пройдет с 28 августа до 7 сентября. В числе лидеров оказались действующий мэр-коммунист и его бывший подчиненный.

Больше всех средств на кампанию привлек бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин, выдвинутый «Родиной». Он потратил 9,6 из 10,5 млн руб., поступивших на счет его фонда. Среди его спонсоров — ООО «Правовые гарантии» и ООО «Сибстрой». На втором месте — глава города Анатолий Локоть (КПРФ), который получил 8,6 млн руб. Из них градоначальник потратил 7,9 млн руб. Источники финансирования его избирательной компании в документе не раскрываются.

На третьем и четвертом местах расположились депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), собравшие 7,4 и 7,2 млн руб. соответственно. Госпожа Пинус успела потратить 6,5 млн руб., ее коллега по депутатскому корпусу — 6,2 млн руб. Общественник Олег Викторович (Партия дела) получил на предвыборную кампанию 3,9 млн руб., в числе его спонсоров — Институт политики и технологий (ИПИТ). Единственный самовыдвиженец, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко собрал 1,9 млн руб.

Остальные кандидаты собрали менее 1 млн руб. на предвыборную кампанию. Так, телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа») получила 855 тыс. руб., депутат заксобрания Дарья Украинцева («Яблоко») — 731 тыс. руб., зампред реготделения «Яблока» Дмитрий Холявченко — 320 тыс. руб., бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия») — почти 200 тыс. руб., предприниматель Андрей Токарев (Родная партия) — 140 тыс. руб.

Меньше всего получил руководитель проекта «Сибирский хамон» Алексей Крестьянов (Аграрная партия России) и гендиректор компании «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин (Партия возрождения села) — они собрали 60 и 50 тыс. руб. соответственно. Избирательные фонды главы юрфирмы «Адвокат-плюс» Александра Гультяева (Партии возрождения России) и первого секретаря новосибирского отделения «Коммунистов России» Сергея Лоскутова пусты.

О предложении общественников создать коалицию кандидатов в мэры — в материале “Ъ-Сибирь” «За тех, кто против»

Юлия Сасевич