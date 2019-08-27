Крокодилов из Праги завезли в Казанский зооботсад

Четыре пражских крокодила завезли в обновленный казанский зоопарк, открытие которого запланировано на осень текущего года, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Татарстану.

Животных сначала привезли в казанский аэропорт, где специалисты организовали досмотр крокодилов. Затем на них оформили сопроводительные документы. Животные клинически здоровы, их поместили на карантин, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что открытие нового казанского зоопарка произойдет в ноябре-декабре. 29 августа там завершатся строительно-монтажные работы.

"Ъ-Казань"