Новый казанский зоопарк откроют не раньше ноября

Открытие нового казанского зоопарка в лучшем случае произойдет в ноябре-декабре. В День Республики Татарстан никто его открывать не планировал, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на директора зооботсада Фаниса Нурмухаметова.

По его словам, все это связано с тем, что по закону зоопарку нужно соблюсти специальные процедуры. Животные должны пройти один месяц карантина и еще месяц адаптации в новых условиях. В противном случае они могут умереть.

Строительно-монтажные работы на территории зоопарка завершатся 29 августа. В этот день ожидается приезд президента Татарстана Рустама Минниханова, который проинспектирует объект. Лишь после этого начнется заселение зооботсада животными.

Ранее сообщалось, что Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов может подарить животных Казанскому зооботсаду.

"Ъ-Казань"