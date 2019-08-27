ЦБ оштрафовал «дочку» «Дом.РФ»

Техническая несовместимость форматов передаваемых данных банка «Дом.РФ» и БКИ ОКБ привела к нарушению кредитной организацией требований законодательства о представлении в БКИ сведений и внесении исправлений в кредитные истории клиентов банков. В итоге банк был привлечен регулятором к административной ответственности.

В понедельник вечером на сайте ЦБ появилась информация о привлечении к административной ответственности банка «Дом.РФ» (100% принадлежит ГК «Дом.РФ») по ст. 15.26.3 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по подтверждению и представлению исправленных сведений в БКИ.

В конце лета ЦБ уже привлекал за некорректную работу с кредитными историями и другие кредитные организации: ВТБ, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и банк «Открытие».

В банке «Дом.РФ» на запрос “Ъ” сообщили, что речь идет «о единичных случаях, связанных с представлением данных в адрес БКИ ОКБ», ситуация «была связана с технической несовместимостью данных, передаваемых и принимаемых в электронном виде». В банке отметили, что наложенный ЦБ штраф в 30 тыс. руб. уплачен и банк предпринял все необходимое, чтобы исключить нарушения.

В БКИ ОКБ отказались комментировать конкретный кейс данного банка. В то же время гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович пояснил “Ъ”, что в бюро хранятся и обрабатываются 376 млн кредитных историй по 94 млн граждан. «При таких объемах единичные технические ошибки неизбежны»,— указал он.

Вероника Горячева