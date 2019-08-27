СМИ: Федеральная избирательная комиссия США приостанавливает свою работу

Федеральная избирательная комиссия США (FEC) была вынуждена, по сути, приостановить свою работу из-за отставки четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена. Как сообщает портал Axios, по внутренним правилам госоргана для принятия важных решений в составе руководства должно быть минимум четыре человека.

Федеральная избирательная комиссия отвечает за соблюдение законов в области финансирования избирательных кампаний. Два члена комиссии подали в отставку около полутора лет назад. Портал отмечает, что работа комиссии особенно важна сейчас, когда предвыборная кампания перед президентскими выборами 2020 года активизируется. Из-за нехватки председателей госорган не сможет штрафовать политиков, утверждать проверки, голосовать по результатам проведенных расследований.

Напомним, выборы президента США состоятся в 2020 году. Свою кандидатуру, в частности, выдвинул действующий глава государства республиканец Дональд Трамп. Он будет вести избирательную кампанию в тандеме с нынешним вице-президентом Майком Пенсом.

О том, как начался отбор кандидатов в президенты США, читайте в публикации “Ъ” «Демократическая партия взялась за дебаты».