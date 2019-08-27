Минтранс назвал безопасное расстояние от свалок до аэродромов

Объекты, способствующие массовому привлечению птиц, не должны находиться в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила директор департамента Минтранса России Светлана Петрова.

Сейчас министерство разрабатывает законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий. В нем прописана установка семи подзон, связанных с безопасностью. «Шестая подзона регулирует вопросы строительства объектов, способствующих массовому привлечению птиц»,— сказала госпожа Петрова.

«При этом необходимо учитывать, что указанные ограничения не освобождают операторов аэродромов от прямой обязанности по предотвращению столкновений самолетов с птицами при взлетно-посадочных операциях на взлетной полосе»,— сообщила Светлана Петрова.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек.

В Минприроды “Ъ” после инцидента заявили, что ведомство настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам твердых коммунальных отходов в районе аэропорта Жуковский. Там обратили внимание, что сейчас контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень Московской области и напомнили, что «по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Свалки остаются под подозрением».