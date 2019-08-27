Французская LVMH поможет в борьбе с пожарами в Амазонии

Французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy—Louis Vuitton) присоединится к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и G7 предоставить €10 млн в рамках борьбы с природными пожарами в лесах Амазонии. Об этом объявили председатель и гендиректор компании Бернар Арно и член совета директоров Ян Артюс-Бертран.

«Защищать природу надо не только на словах, это требует конкретных действий»,— заявил господин Артюс-Бертран.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару выступил с обращением к нации в связи с лесными пожарами, число которых в этом году поставило печальный рекорд. Президент сообщил, что направляет войска в заповедники, на земли коренных народов и приграничные районы, охваченные огнем.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бразильской армии приказано прекратить огонь».