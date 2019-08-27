Минпросвещения подготовило новый порядок составления федерального перечня учебников

Минпросвещения подготовило новый порядок формирования федерального перечня учебников (ФПУ). Об этом сообщила на образовательном форуме в Ульяновске глава министерства Ольга Васильева. «Мы конкретизировали критерии, на основании которых мы будем проводить экспертизу, и мы очень ужесточили свое отношение к экспертам и экспертизе»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Госпожа Васильева напомнила, что сейчас в учебниках нельзя найти фамилии людей, которые проводили экспертизу. «По новому порядку на обороте титула будет стоять фамилия конкретного эксперта»,— сказала она. Министр сообщила, что старый ФПУ сохранит свою актуальность не только в 2019 году, но и в 2020 году.

Последний ФПУ был утвержден Ольгой Васильевой в конце 2018 года. Треть учебников исключили из перечня, а большинство наименований распределилось между двумя компаниями: издательством «Просвещение» (573 наименования) и корпорацией «Российский учебник» (256 наименований, объединяет издательства «Дрофа» и «Астрель», а также группу «Вентана-Граф»). ФАС требует вернуть в перечень пособия других издательств.

О претензиях к составлению ФПУ — в материале “Ъ” «ФАС предупредила Министерство просвещения».