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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Футбол


Чемпионат России

Седьмой тур. «Арсенал»—«Оренбург» 2:1 (Ломовицкий, 23; Луценко, 69 — Деспотович, 52). «Урал»—«Сочи» 3:1 (Бикфалви, 16 (пен.); Панюков, 74; Димитров, 84 — Заболотный, 43).

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Краснодар»42111:514
2. «Спартак»42110:714
3. «Ростов»42112:1014
4. «Локомотив»42112:614
5. «Зенит»4219:314
6. ЦСКА4128:513
7. «Арсенал»41210:813
8. «Урал»31312:1410
9. «Рубин»3135:510
10. «Уфа»3139:810
11. «Динамо»2236:68
12. «Ахмат»2144:117
13. «Крылья Советов»20510:116
14. «Тамбов»1156:114
15. «Сочи»0342:103
16. «Оренбург»0257:132

Чемпионат Испании

Второй тур. «Реал»—«Вальядолид» 1:1 (Бензема, 82 — Серхио Гвардиола, 88). «Леганес»—«Атлетико» 0:1 (Витоло, 71). «Барселона»—«Бетис» 5:2 (Гризманн, 41, 50; Сайоль, 56; Альба, 60; Видаль, 77 — Фекир, 15; Морон, 79).

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