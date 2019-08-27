Футбол
Чемпионат России
Седьмой тур. «Арсенал»—«Оренбург» 2:1 (Ломовицкий, 23; Луценко, 69 — Деспотович, 52). «Урал»—«Сочи» 3:1 (Бикфалви, 16 (пен.); Панюков, 74; Димитров, 84 — Заболотный, 43).
Турнирная таблица
Чемпионат Испании
Второй тур. «Реал»—«Вальядолид» 1:1 (Бензема, 82 — Серхио Гвардиола, 88). «Леганес»—«Атлетико» 0:1 (Витоло, 71). «Барселона»—«Бетис» 5:2 (Гризманн, 41, 50; Сайоль, 56; Альба, 60; Видаль, 77 — Фекир, 15; Морон, 79).
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