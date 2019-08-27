Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4125. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4005. 8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3455. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2510. 12 (12). Борна Чорич (Хорватия) — 2160. 13 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2140. 14 (14). Джон Иснер (США) — 2075. 15 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 2055. 16 (16). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2050. 17 (17). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2050. 18 (18). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1985. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1750. 20 (20). Гвидо Пелья (Аргентина) — 1735… 43 (47). Андрей Рублев (Россия) — 1066.
Рейтинг WTA
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков. 2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386. 7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. 8 (8). Серена Уильямс — 3935. 9 (10). Мэдисон Кис — 3267. 10 (11). Слоун Стивенс (все — США) — 3189. 11 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3167. 12 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2968. 13 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2955. 14 (14). Анжелик Кербер (Германия) — 2870. 15 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 2837. 16 (16). Джоанна Конта (Великобритания) — 2695. 17 (17). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2650. 18 (18). Ван Цян (Китай) — 2646. 19 (19). Каролина Возняцки (Дания) — 2537. 20 (20). София Кенин (США) — 2460… 42 (42). Дарья Касаткина — 1330. 43 (43). Екатерина Александрова — 1273… 45 (46). Анастасия Павлюченкова — 1180… 51 (51). Вероника Кудерметова — 1074… 61 (60). Маргарита Гаспарян — 969… 63 (62). Светлана Кузнецова — 936… 72 (76). Анастасия Потапова — 864… 84 (93). Анна Блинкова — 706. 85 (85). Вера Звонарева — 700… 87 (87). Мария Шарапова — 696… 98 (98). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущем рейтинге.
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