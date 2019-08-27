Орлов Виталий Петрович

Родился в 1965 году в Мурманске. Окончил Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола по специальности «судовождение» (1991). Работал на флоте, затем — в бассейновом объединении «Севрыба». С 1993 года — в мурманском представительстве шведской компании Scansea International. С 1996 года — в норвежском представительстве Scansea International. В 1997 году вместе с партнером Магнусом Ротом основал предприятие Ocean Trawlers. В настоящее время — совладелец рыбопромышленного холдинга «Норебо» (бывший «Карат»). С 2012 года входил в совет директоров, а в 2015 году стал президентом ПАО «Мурманский траловый флот». Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние господина Орлова в $1,1 млрд (90-е место в России).