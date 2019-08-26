В отношении участвующих в насилии над девушкой в Анапе полицейских возбудили уголовное дело

Следственный отдел по городу Анапе СУ СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении 17-летней девушки (ч. 2 ст. 133 УК РФ). ГУ МВД по региону сообщили, что сотрудников уже уволили по отрицательным мотивам из органов, назначено проведение служебной проверки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел в ночь на 26 августа. По информации одного из местных пабликов, которую подтвердил источник в правоохранительных органах Анапы, трое полицейских застали 17-летнюю девушку при занятии любовью с молодым человеком на одном из пляжей Витязево. Парня якобы отпустили, а девушке, которая приехала на сборы в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград», стали угрожать приданием увиденного огласке, а также проблемами с отделом ПДН. В итоге, по версии источника, двое правоохранителей надругались над несовершеннолетней, а третий не участвовал в изнасиловании. Когда девушка вернулась в «Волейград», она предположительно рассказала о случившемся тренеру, который вызвал полицию.

Василий Хитрых