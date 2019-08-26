«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Экономический обозреватель “Коммерсантъ FM” Олег Богданов рассказывает об идеях для инвесторов. Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие инструменты сейчас дают доходность и представляют минимальный риск?

Олег Богданов: В перспективе мы вступаем в достаточно неблагоприятный сезон, когда рынки штормит, нарастает турбулентность, и иногда бывает очень серьезное снижение. Идея, которая будет работать наверняка, даже несмотря на глобальный спад, — это дивидендные российские истории. Там есть и определенный хедж от вероятного снижения российского рубля. Но даже с учетом всех возможных рисков, есть фирмы, которые могут принести очень неплохие дивиденды. Так, «Сургутнефтегаз» — классический пример компании, благодаря которой инвесторы в любой ситуации останутся в плюсе. Дивидендная доходность при инвестировании в акции составляет 23,8%.

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