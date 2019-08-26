Авиастроители подняли медицину на новую высоту

Медико-санитарная часть ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» открылась после реконструкции. Работы велись с начала года и включали в себя капитальный ремонт поликлиники, а также ее оснащение новым современным медицинским оборудованием. Предприятие практически втрое увеличило количество работающих в медсанчасти врачей и нарастило численность среднего и младшего медицинского персонала.

Торжественное открытие медсанчасти ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» после капитального ремонта состоялось 23 августа. До реконструкции в поликлинике работали шесть врачей, среди которых не было узких специалистов. В настоящее время в медсанчасти ведут прием 16 врачей. Количество средних и младших медицинских сотрудников поликлиники выросло с 21 до 37.

«Открытие после капитального ремонта и реконструкции поликлиники «ТАНТК им. Бериева» - пример того, что работодатель берет ответственность за здоровье своих сотрудников, - заявила в ходе церемонии открытия медсанчасти министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Выявление любого заболевания на раннем этапе позволяет человеку меньшими усилиями продлить себе жизнь, а также улучшить ее качество».

Помимо ремонта здания медсанчасти, реконструкция затронула оснащение поликлиники. Cовременное оборудование было установлено в кабинетах офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога и хирурга. В медсанчасти появились новые аппараты УЗИ, флюрограф, оборудование для физиопроцедур. Для кабинета ЛФК завод закупил кардиотренажеры. Кроме того, в холле медсанчасти была установлена система электронной очереди.

«Здоровье граждан – это экономический потенциал области, - отметила Татьяна Быковская. - Поэтому такое большое внимание сейчас уделяется сохранению здоровья именно у лиц трудоспособного возраста. Законодательство сейчас обязывает работодателя обеспечить работнику выходной для осуществления мероприятий профилактики, прохождения диспансеризации. Но все равно заболеваемость этой группы остается высокой».

Реконструкция позволит медсанчасти «ТАНТК им. Бериева» обеспечить всей необходимой медицинской помощью сотрудников предприятия. Кроме того, за поликлиникой в рамках обязательного медицинского страхования закреплены ветераны авиастроительной отрасли Таганрога и члены семей работников завода. В общей сложности услугами медсанчасти смогут воспользоваться около 10 тыс. жителей Таганрога и Неклиновского района Ростовской области.