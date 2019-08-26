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Продажи электромобилей в России выросли вдвое

В июле 2019 года продажи новых электромобилей в России выросли в два раза, сообщает «Автостат».

За минувший месяц на российском рынке продажи 41 новый электромобиль (в июле 2018 года — 20 шт.). Лидером продаж стал Jaguar I-Pace (17 шт.), который обошел по популярности Nissan Leaf (14 шт.), Tesla Model X (8 шт.) и Tesla Model S и Tesla Model 3 — каждого седана было продано по одной штуке.

Напомним, в целом в июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 2,4%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

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