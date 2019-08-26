С берегов Роны на берега Дона

Региональная корпорация развития Ростовской области подписала соглашение о сотрудничестве с Конфедерацией предпринимателей малого и среднего бизнеса французского региона Овернь-Рона-Альпы. Документ предусматривает укрепление деловых и экономических связей между донским и французским бизнесом в таких отраслях как сельское хозяйство, логистика, торговля, промышленность и туризм.

По итогам первого полугодия 2019 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Французской Республикой увеличился по отношению к январю-июню предыдущего года на 9,6% и составил более $38,6 млн, сообщил в ходе встречи с представителями французской Конфедерации МСП заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов.

«При этом объем экспорта продукции донских предприятий во Францию увеличился по отношению к первому полугодию 2018 года почти втрое, превысив $10,1 млн. Импорт сократился почти на 11%, - уточнил господин Шеховцов. - Пока сальдо торгового баланса складывается в пользу Франции, но мы стремимся к паритету».

Замминистра также отметил, что по структуре экономики Ростовская область схожа с регионом Овернь-Рона-Альпы: обе территории отличают высокая диверсификация, а также сочетаниее развитой промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, для обоих регионов характерно наличие развитой системы высшего образования и большое количество студентов, что важно для дальнейшего развития территорий.

Роман Шеховцов добавил, что Ростовская область входит в число крупнейших поставщиков электроэнергии среди регионов России. В настоящее время регион стал одной из пилотных площадок по развитию возобновляемых источников энергии: на на территории области ведется строительство двух крупных ветропарков. Кроме того, на Дону располагается несколько производств оборудования для ветроэнергетики, часть из которых создана с участием зарубежных партнеров.

Почетный консул России в Лионе Франсуа Тюрка согласился с тем, что регион Овернь-Рона-Альпы, где расположена АЭС в Гренобле, с этой точки зрения также схож с Ростовской областью.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский напомнил, что регион лидирует в России по производству зерна, а также занимает второе место по выпуску подсолнечника и третье - по производству растительного масла.

«В нынешнем году мы ожидаем очередного рекордного урожая зерновых: его объем составит около 12 млн тонн, - заявил господин Рачаловский. - При этом 9 млн тонн из них придутся на высококачественную пшеницу, из которой можно делать муку для выпечки».

Франсуа Тюрка отметил, что в этом году российские и, в том числе, донские сельхозпредприятия потеснили на мировом рынке французских коллег.

«Во Франции в нынешнем году сильная засуха», - объяснил он.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров предложил предприятиям французского АПК обратить внимание на семена, полученные в ходе селекционной работы в Ростовской области.

«Мы научились выращивать зерновые в условиях засухи», - подчеркнул он.

Константин Рачаловский добавил, что донские производители подсолнечника и кукурузы со своей стороны неоднократно закупали семена во Франции. «Сейчас же мы заинтересованы в привлечении инвесторов и специалистов, в том числе, французских, в сферу глубокой переработки зерна - вплоть до выпуска аминокислот, - добавил министр. - Это очень перспективное направление. Проект такого предприятия планируется реализовать в Ростовской области.

Виктор Гончаров среди потенциально привлекательных для инвестиций отраслей экономики Ростовской области назвал птицеводство. Константин Рачаловский добавил, что Ростовская область заинтересована также в привлечении инвестиций в тепличные проекты.

«Ростовская область с ее разнообразной и богатой донской кухней стремится стать кулинарной столицей России», - резюмировал господин Гончаров в конце встречи. - Поэтому мы заинтересованы в обучении по мировым стандартам поваров, сотрудников для гостиничной отрасли и других специалистов». Франсуа Тюрка ответил, что в этой сфере у французского бизнеса сильные позиции и напомнил о всемирной известности института Поля Бокюза, который готовит специалистов в области кулинарии, ресторанного менеджмента и управления отелями.

Заместитель генерального директора АО РКР - директор Южного IT-парка Евгений Полуянов напомнил о созданной в Ростовской области системе поддержки стартапов. «С 2014 года через акселератор Южного IT-парка прошли более 1 тыс. проектов, - сообщил он». - Стартап мы находим на стадии идеи и во время акселерации помогаем развиться, став полноценной компанией, а также привлечь инвестиции со стороны бизнес-ангелов и венчурных фондов».

В ходе встречи свои проекты, прошедшие акселерацию в Южном IT-парке, презентовали представители ростовских компаний Web2print.pro, разработавшей облачное решение для цифровизации полиграфического бизнеса и «Аура360», создавшая систему на базе интернета вещей для сбора данных с «умных» устройств. Первая заинтересована в выходе на западноевропейские рынки и с этой целью ищет партнеров, понимающих специфику этого бизнеса. У второй уже есть партнер из числа французских предприятий в сфере ЖКХ. «Сочетание опыта ведения бизнеса с инновационными технологиями могут давать потрясающие результаты», - резюмировал Франсуа Тюрка.