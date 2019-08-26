Росстат зафиксировал подорожание бензина в июле на 0,2%

Индекс потребительских цен на бензин в июле вырос на 0,2%, следует из данных Росстата. В 29 субъектах России цены на бензин увеличились больше, чем на 0,3%, в Москве — на 0,1%.

Росстат зафиксировал, что в июле по сравнению с июнем цены производителей на бензин в среднем снизились на 0,8%, а потребительские цены в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза.

Стоимость сырой нефти, установленная производителями, снизилась на 15,8%, тариф на ее перекачку — на 0,1%.

1 июля подошел к концу срок соглашения правительства России с нефтяниками о стабилизации цен на бензин. Московская топливная ассоциация сразу же сообщила о росте стоимости горючего в среднем на 14 коп.

О том, как сильно может подорожать топливо,— в материале “Ъ” «Цены на бензин устремились вверх».