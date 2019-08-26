Суд оштрафовал троих фанатов за беспорядки на «Газпром Арене», запретив им в течение полугода посещать стадион

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности трех участников конфликта с сотрудниками ОМОНа на стадионе «Газпром-Арена» во время матча «Зенит» – «Краснодар» 3 августа 2019 года. Они признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга

Суд установил, что Руслан Цветков и Михаил Титов, являясь зрителями футбольного матча, находились в указанный день на прилегающей к стадиону территории в состоянии опьянения. За это они наказаны штрафом в размере 3 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно. В свою очередь, еще один фигурант дела — Виталий Круглов — на том же матче «выражался грубой нецензурной бранью в адрес контролера распорядителя АО «ФК "Зенит"» и оштрафован за это на 4 тыс. руб. Кроме того, всем троим в течение полугода запрещено посещать официальные спортивные соревнования.

Отметим, что Круглов свою вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что не ругался и нецензурной бранью не выражался.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Зенит» за необеспечение безопасности и неправомерное поведение зрителей на матче с «Краснодаром» в общей сложности на 400 тыс. руб. Кроме этого, санкции наложены на сам петербургский стадион, который условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона.