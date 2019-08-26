Международный Мемориал призвал срочно дать доступ к архивам из-за раскопок РВИО в Сандармохе

Сегодня, 26 августа, правление Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» выступило с заявлением по поводу раскопок, проведенных в августе этого года Российским военно-историческим обществом (РВИО) на мемориальном кладбище жертв политических репрессий «Сандармох» в Карелии. «Министерство культуры Карелии, по существу, заказало РВИО найти подтверждение ни на чем не основанной гипотезе о захоронении здесь советских военнопленных, расстрелянных финскими военнослужащими. Политико-пропагандистский характер заказа даже не маскируется»,— говорится в заявлении. Правление «Мемориала» отмечает, что гипотеза о расстреле в урочище Сандармох финнами красноармейцев ничем не подтверждается, в то время как «поиск места захоронения расстрелянных заключенных Белбалтлага, жителей Карелии и узников Соловецкой тюрьмы был основан на документах НКВД, обнаруженных исследователями "Мемориала" в архивах УФСБ Карелии и Санкт-Петербурга».

В «Мемориале» называют работы на кладбище вандализмом и указывают, что «раскопки, не обоснованные никакими предварительными историко-архивными исследованиями, на мемориальном кладбище, официально внесенном в реестр памятников истории и культуры, недопустимы».

Для того чтобы эти историко-архивные исследования были проведены, правление «Мемориала» требует «срочно обеспечить свободный доступ исследователей ко всем архивным материалам, хранящимся в государственных и ведомственных архивах России и Финляндии, которые могут содержать информацию как о массовых расстрелах 1937–1938 годов, так и о судьбах красноармейцев, содержавшихся в финских лагерях для военнопленных на оккупированной территории Карелии в 1941–1944 годах».

Напомним, министерство культуры Карелии обратилось этим летом в РВИО с просьбой провести раскопки на кладбище жертв политических репрессий «Сандармох» для того, чтобы проверить гипотезу о расстреле там финнами красноармейцев. При этом в письме подвергаются сомнению данные о захоронении в урочище жертв политических репрессий. Санкт-петербургское общество «Мемориал» попросило Генпрокуратуру проверить раскопки на вандализм, надругательство над телами умерших и повреждение объектов культурного наследия.

Подробнее о раскопках — в публикации “Ъ” «Мертвых записали в Красную армию».

Анастасия Курилова