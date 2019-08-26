На имущество Алексеевского комбината стройматериалов не нашлось покупателей

Конкурсный управляющий белгородского АО «Алексеевский комбинат строительных материалов» Денис Котенев объявил несостоявшимися торги по продаже имущества компании. На них не было подано ни одной заявки.

Напомним, на торги был выставлен единым лотом имущественный комплекс, включающий производственные здания, склады, сооружения, инфраструктуру, мебель и оргтехнику, земельный участок в собственности (30 тыс. кв. м) и два — в аренде на окраине Алексеевки. Начальная цена была заявлена 321,07 млн руб., шаг аукциона — 5%.

Комбинат был признан банкротом в ноябре 2017 года по заявлению налоговой службы. Сумма требований кредиторов превышает 136 млн руб.

Сергей Калашников