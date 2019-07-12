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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Имущество Алексеевского комбината стройматериалов выставлено на торги за 321 млн рублей

Конкурсный управляющий белгородского АО «Алексеевский комбинат строительных материалов» Денис Котенев объявил о проведении торгов по продаже имущества компании. На торги выставлен единым лотом имущественный комплекс, включающий производственные здания, склады, сооружения, инфраструктуру, мебель и оргтехнику, земельный участок в собственности (30 тыс. кв. м) и два — в аренде на окраине Алексеевки. Начальная цена — 321,07 млн руб., шаг аукциона — 5%. Заявки принимаются с 14 июля по 16 августа, аукцион намечен на 19 августа.

Комбинат был признан банкротом в ноябре 2017 года по заявлению налоговой службы. Сумма требований кредиторов превышает 136 млн руб.

Как компании Станислава Чемезова планировали создать строительный кластер на Белгородчине — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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