В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре

В приграничной зоне Адлерского района Сочи задержан еще один подозреваемый в вооруженном конфликте, произошедшем вечером 20 августа возле Вишняковского рынка в Краснодаре. Его этапировали в краевой центр. Информацию об этом “Ъ-Кубань” подтвердили в правоохранительных органах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, пятерых предполагаемых участников краснодарской перестрелки задержали еще в четверг, 22 августа, также в Адлерском районе Сочи. Задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ. Конфликт между чеченцами и дагестанцами произошел вечером 20 августа. Один из его участников произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 27-летнего уроженца Дагестана. Молодой человек скончался в больнице.

В розыск были объявлены 28-летний уроженец Чечни Руслан Турашов, 25-летний Мурат Турашов, а также другие ранее неустановленные лица, которые скрылись с места происшествия на белой «Ладе “Приора”». Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Дмитрий Михеенко