В воздухе Северодвинска ищут изотопы

Росгидромет нашел в пробах воздуха из Северодвинска радиоактивные изотопы. Ранее в Архангельской области после взрыва на военном полигоне 8 августа зафиксировали кратковременный скачок радиации. Как заявили в Росгидромете, причиной этого стало облако инертных газов — оно образовалось из-за распада изотопов стронция, бария и лантана. Сейчас радиационная обстановка в регионе стабилизировалась. По официальным данным, на полигоне под Северодвинском взорвался изотопный источник питания в составе ракеты.

Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский считает, что власти раскрыли лишь часть сведений: «Не могу опровергнуть эту информацию. Я уверен, что эти три изотопа действительно присутствовали в радиационном выбросе при аварии, но не факт, что информация полная.

Не исключено, что и радиоизотопов было намного больше, потому что эти три никак не могли сформировать тот гамма-всплеск, который наблюдался в Северодвинске.

Я предполагаю, что, поскольку названные вещества имеют реакторное происхождение, и там образуются около 2 тыс. различных искусственных нуклидов, то, возможно, в выбросе было намного больше. Мы знаем только ту часть, которую военные и “Росатом” позволили Росгидромету сообщить. Нам не сказали о концентрации радиоизотопов в воздухе, нам просто их назвали. То есть невозможно говорить об опасности, не обладая всей информацией. Мы знаем, что есть облученные люди, мы знаем, что часть сотрудников “Росатома” транспортировали в Москву, значит, опасность вполне реальная, и ее нельзя преуменьшать».

В Кремле 26 августа заявили, что угрозы загрязнения после ЧП нет. Ранее западные СМИ сообщали, что на полигоне взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» — эту версию в своем Twitter поддержал и Дональд Трамп. Опубликованные Росгидрометом сведения позволяют представить, где и какой мощности был взрыв, говорит доктор химических наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков: «Первый вывод, который можно сделать из этого сообщения, — там действительно была ядерная установка, действующая на основе деления урана, плутония или каких-то других более тяжелых актиноидов — это типичные короткоживущие продукты деления. Другие изотопы инертных газов могли бы быть и не видны, потому что там иные характеристики распада. Второе, что известно, что какой-то существенной разгерметизации не произошло: выделялись только инертные газы, которые проходят фильтры, возможно, какие-то детали оболочки, или же, если взрыв был под большой толщей воды, они почти не растворяются и проходят наружу. Все другие радионуклиды не обнаружены, это значит, что такой драматической разгерметизации с выбросом ядерного топлива не было. Маловероятно, что эти изотопы в точности соответствуют тому, что должно быть видно из распада — это криптон-91, где период полураспада около 9 сек, ксенон-139 — 40 сек и ксенон-40 — 14 сек. Никакие другие радионуклиды здесь не указываются, и это очень логично. Если здесь каким-то образом что-то и подтасовывали, то сделали это крайне квалифицированно».

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Опубликованная информация вызывает еще больше вопросов по поводу того, что именно произошло на полигоне, говорит независимый эксперт Вадим Лукашевич: «До сих пор остается вопрос: это был какой-то энергоисточник на изотопах или атомный реактор, где уже была реакция деления? Наличие стронция может свидетельствовать как раз о том, что это был второй вариант. Вся информация довольно противоречива. Изначально говорилось, что это был некий источник бета-излучения, хотя какой именно, не сообщалось. Насколько я понимаю, стронций сюда никак не подходит, и совершенно непонятно, что они нашли в этих пробах.

Все становится еще непонятнее, потому что наличие стронция, цезия означает уже разрушение активной зоны реактора с делящимися веществами. Но что там было на самом деле, сказать сложно».

СМИ сообщали, что врачи больницы, в которую привезли пострадавших при взрыве, не знали о радиационном поражении пациентов и не могли защититься. Позднее в Минздраве заявили, что не обнаружили признаков заражения у медиков. В Кремле 26 августа подчеркнули, что исходят из официальных данных ведомств, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, компетентные органы проведут проверку этих сведений.

Глеб Силко